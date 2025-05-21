Поразили важный объект ВПК агрессора в ночь на 21 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Удар по Болховскому заводу

В Генштабе отмечают, что это одно из ведущих предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.

Основными направлениями деятельности этого завода является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятиям военно-промышленного комплекса России, связанных с производством, в частности, самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал",

– говорится в сообщении.

Этот завод находится под международными санкциями. Несмотря на это, он ежегодно производит почти 3 миллиона приборов, а работают на нем около 700 человек.

Подтверждено достижение района цели десятью единицами БПЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется,

– рассказали детали в Генштабе.

Там подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.