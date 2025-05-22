Завод виготовляє авіаційні ракети та важкі вогнеметні системи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Astra.

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Дрони атакували оборонний завод "Сплав" у Тулі

В ніч на 22 травня дрони атакували оборонний завод "Ростєха" НПО "Сплав" у Тулі.

На цьому заводі виготовляють РСЗВ, авіаракети, важкі вогнеметні системи та боєприпаси до них.

За даними джерел в екстрених службах регіону, після падіння уламків БпЛА цех загорівся. Пожежа була також на електропідстанції.

Прикметно, що всього три дні тому Путін нагороджував 4 робітників заводу "Сплав" преміями імені Жукова за вклад у розробку озброєння та військової техніки.

Завод зокрема був під атакою вночі 7 травня. На вулиці, де розташований завод місцеві жителі бачили пожежу. Неподалік від нього розташований також АО "Конструкторське бюро приладобудування", яке розробляє високоточні системи озброєння.

Завод "Сплав" на карті

Раніше повідомлялося, що вночі 22 травня у Тульській області Росії чули десятки вибухів. Губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв написав у соцмережах, що в Тулі впали уламки БпЛА та "горить трава". Інформації про інші наслідки тоді не було.

Нагадаємо, Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби, деякі з яких летіли на Москву, і всі нібито були збиті. Атаки дронів спричинили зупинку роботи аеропортів Москви та інших міст, а також пошкодження, зокрема у Тулі, де понівечено покрівлю багатоквартирного житлового будинку.