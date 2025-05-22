Завод производит авиационные ракеты и тяжелые огнеметные системы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал Astra.

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Дроны атаковали оборонный завод "Сплав" в Туле

В ночь на 22 мая дроны атаковали оборонный завод "Ростеха" НПО "Сплав" в Туле.

На этом заводе изготавливают РСЗО, авиаракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпасы к ним.

По данным источников в экстренных службах региона, после падения обломков БпЛА цех загорелся. Пожар был также на электроподстанции.

Примечательно, что всего три дня назад Путин награждал 4 рабочих завода "Сплав" премиями имени Жукова за вклад в разработку вооружения и военной техники.

Завод в частности был под атакой ночью 7 мая. На улице, где расположен завод местные жители видели пожар. Неподалеку от него расположен также АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое разрабатывает высокоточные системы вооружения.

Завод "Сплав" на карте

Ранее сообщалось, что ночью 22 мая в Тульской области России слышали десятки взрывов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в соцсетях, что в Туле упали обломки БпЛА и "горит трава". Информации о других последствиях тогда не было.

Напомним, Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из которых летели на Москву, и все якобы были сбиты. Атаки дронов вызвали остановку работы аэропортов Москвы и других городов, а также повреждения, в частности в Туле, где изуродовано кровлю многоквартирного жилого дома.