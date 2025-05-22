Местные жители в социальных сетях жаловались на десятки взрывов. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Атака дронов на Тульскую область 22 мая: что известно
В небе над российскими областями ночью 22 мая заметили беспилотники, причем в довольно значительном количестве и в разных областях. Эпицентром громких взрывов стала Тульская область.
В течение нескольких часов жители нескольких городов этого региона писали о десятках взрывов, списывая их на попадание ракет ПВО в дроны. О канонаде сообщали горожане самой Тулы, второго по величине города области Новомосковска и других населенных пунктов.
Звуки взрывов над Тулой: видео очевидцев
Дроны над Тульской областью: смотрите видео местных (18+, слышна ругань)
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в соцсетях, что в Туле упали обломки БПЛА и "горит трава". Информации о других последствиях, к сожалению, пока что нет.
Стоит заметить, что одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российскую столицу также летели БПЛА – но всех их якобы сбили. Беспилотники двигались на Москву и днем 21 мая, тогда тоже сообщали только о сбитиях.