Про це дізнаємося за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Чи підтримують українці удари по Росії?

Як і в лютому 2023 року, у січні 2026 року 90% опитаних вважають доцільним завдавати ударів по Росії. Та водночас зменшилася кількість тих, хто обмежує такі дії виключно військовими об’єктами.

Якщо у лютому 2023 року за удари лише по військових цілях виступали 38% респондентів, то нині таких лише 10%. Натомість частка українців, які підтримують удари не тільки по військових, а й по інших об’єктах на території Росії, зросла з 52% до 80%:

7% опитаних вважають допустимими удари по військових об’єктах та нафтогазовій інфраструктурі Росії;

48% підтримують розширення цілей також на енергетичні об’єкти;

25% респондентів заявили, що удари можуть поширюватися і на цивільне населення Росії – у 2023 році такої позиції дотримувалися 13%.

Опитування КМІС проводив із 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років. Дослідження не охоплювало мешканців тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 23 вересня 2025 року чотири українські ракети "Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.

Авіаексперт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що ефект від таких ударів має накопичувальний характер. У СРСР один завод робив гвинтики на всю країну, а інший – гайки та шайби на іншому кінці держави. Росія успадкувала цю систему.

