Об этом узнаем по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Поддерживают ли украинцы удары по России?

Как и в феврале 2023 года, в январе 2026 года 90% опрошенных считают целесообразным наносить удары по России. И одновременно уменьшилось количество тех, кто ограничивает такие действия исключительно военными объектами.

Если в феврале 2023 года за удары только по военным целям выступали 38% респондентов, то сейчас таких только 10%. Зато доля украинцев, которые поддерживают удары не только по военным, но и по другим объектам на территории России, выросла с 52% до 80%:

7% опрошенных считают допустимыми удары по военным объектам и нефтегазовой инфраструктуре России;

48% поддерживают расширение целей также на энергетические объекты;

25% респондентов заявили, что удары могут распространяться и на гражданское население России – в 2023 году такой позиции придерживались 13%.

Опрос КМИС проводил с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 лет. Исследование не охватывало жителей временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также граждан, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что эффект от таких ударов имеет накопительный характер. В СССР один завод делал винтики на всю страну, а другой – гайки и шайбы на другом конце государства. Россия унаследовала эту систему.

