Об этом узнаем по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Поддерживают ли украинцы удары по России?
Как и в феврале 2023 года, в январе 2026 года 90% опрошенных считают целесообразным наносить удары по России. И одновременно уменьшилось количество тех, кто ограничивает такие действия исключительно военными объектами.
Если в феврале 2023 года за удары только по военным целям выступали 38% респондентов, то сейчас таких только 10%. Зато доля украинцев, которые поддерживают удары не только по военным, но и по другим объектам на территории России, выросла с 52% до 80%:
- 7% опрошенных считают допустимыми удары по военным объектам и нефтегазовой инфраструктуре России;
- 48% поддерживают расширение целей также на энергетические объекты;
- 25% респондентов заявили, что удары могут распространяться и на гражданское население России – в 2023 году такой позиции придерживались 13%.
Опрос КМИС проводил с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 лет. Исследование не охватывало жителей временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также граждан, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.
Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что эффект от таких ударов имеет накопительный характер. В СССР один завод делал винтики на всю страну, а другой – гайки и шайбы на другом конце государства. Россия унаследовала эту систему.
Последние новости об ударах по территории России
В Краснодарском крае России 1 февраля объявили угрозу ударов дронов, после чего прозвучала серия из около 10 взрывов. В Славянске-на-Кубани выбило несколько окон в многоэтажке, а на хуторе Трудобеликовском обломки дрона упали возле частного дома.
28 января Россию атаковали десятки дронов. Больше всего дронов, по данным российской стороны, сбили над Краснодарским краем (24) и временно оккупированным Крымом (23). Также беспилотники фиксировали над Черным и Азовским морями, в Белгородской, Астраханской, Курской, Воронежской, Брянской, Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.
Подразделения Сил обороны 28 января ударили по нефтебазе "Хохольская" в Воронежской области России. Подтверждено возгорание нефтепродуктов, над объектом можно было наблюдать густой дым. Также зафиксировано попадание по сосредоточению личного состава противника в населенном пункте Колотиловка Белгородской области.