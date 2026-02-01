Об этом сообщило пропагандистское росСМИ SHOT.

Что взрывалось в России?

Местные рассказали росСМИ, что около 17:00 в Славянском районе раздались сирены, а затем серия громких взрывов. Также россияне якобы увидели вспышки в небе. В общем они насчитали с десяток взрывов.

Россияне утверждают, что их ПВО сбивает якобы украинские дроны. Позже им стало известно, что в Славянске-на-Кубани выбило несколько окон в многоэтажке. В то же время на хуторе Трудобеликовском обломки дрона упали возле частного дома.

В целом, как проинформировало российское минобороны, за день 1 февраля они якобы сбили 6 БпЛА в том регионе.

Также сообщалось, что в районе Черного моря россияне фиксировали американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon. Пропагандисты связывают его появление с возможной разведкой.

