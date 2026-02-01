Про це повідомило пропагандистське росЗМІ SHOT.

Що вибухало у Росії?

Місцеві розповіли росЗМІ, що близько 17:00 у Слов'янському районі пролунали сирени, а потім серія гучних вибухів. Також росіяни нібито побачили спалахи в небі. Загалом вони нарахували з десяток вибухів.

Росіяни стверджують, що їхня ППО збиває буцімто українські дрони. Пізніше їм стало відомо, що у Слов'янську-на-Кубані вибило кілька вікон в багатоповерхівці. Водночас на хуторі Трудобеліківському уламки дрона впали біля приватного будинку.

Загалом, як проінформувало російське міноборони, за день 1 лютого вони нібито збили 6 БпЛА в тому регіоні.

Також повідомлялося, що в районі Чорного моря росіяни фіксували американський розвідувальний літак Boeing P-8A Poseidon. Пропагандисти пов'язують його появу з можливою розвідкою.

