Про це повідомило пропагандистське росЗМІ SHOT.
Що вибухало у Росії?
Місцеві розповіли росЗМІ, що близько 17:00 у Слов'янському районі пролунали сирени, а потім серія гучних вибухів. Також росіяни нібито побачили спалахи в небі. Загалом вони нарахували з десяток вибухів.
Росіяни стверджують, що їхня ППО збиває буцімто українські дрони. Пізніше їм стало відомо, що у Слов'янську-на-Кубані вибило кілька вікон в багатоповерхівці. Водночас на хуторі Трудобеліківському уламки дрона впали біля приватного будинку.
Загалом, як проінформувало російське міноборони, за день 1 лютого вони нібито збили 6 БпЛА в тому регіоні.
Також повідомлялося, що в районі Чорного моря росіяни фіксували американський розвідувальний літак Boeing P-8A Poseidon. Пропагандисти пов'язують його появу з можливою розвідкою.
Наслідки нещодавніх вибухів у Росії та на ТОТ
Під ударом була ремонтна база на тимчасово окупованій частині Запорізької області та пункт управління дронами на Донеччині. Також удари фіксували у Курській і Брянській областях Росії.
За даними Генштабу ЗСУ, у Воронезькій області було уражено нафтобазу. На об'єкті виникла пожежа й піднявся густий дим після атаки.