Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что эффект от таких ударов имеет накопительный характер.

Может ли уничтожение заводов в России существенно повлиять на войну?

Обратите внимание! OSINT-аналитики подтвердили, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.

"По моим данным, этот завод выпускал резаки и разнообразные инструменты для станков с числовым программным управлением – фрезы и подобное оборудование для любых изделий, независимо от того, военные или гражданские", – сказал Романенко.

В Советском Союзе один завод делал винтики на всю страну, а другой – гайки и шайбы в другом конце государства, Россия унаследовала эту систему. Поэтому удар по таким крупным предприятиям может иметь расширенное действие – ударить не только по российской авиационной промышленности, но и по всем видам металлообрабатывающей промышленности.

Эффект не моментальный – если уничтожим еще несколько предприятий, это будет накопительный эффект. Это как с лекарствами – одни действуют сразу, а другие надо пить неделю или месяц, и только тогда будет результат. Пока у россиян производство не растет,

– объяснил Романенко.

Объемы производства ракет и "Шахедов" у россиян не растут, судя по статистике пусков за последнее полугодие. "Шахэды" растут ползучим способом, но не так, как в прошлом году, когда они выросли почти в 10 раз по сравнению с концом 2024 года.

Что еще известно о последствиях ударов по России?