Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что эффект от таких ударов имеет накопительный характер.
Может ли уничтожение заводов в России существенно повлиять на войну?
Обратите внимание! OSINT-аналитики подтвердили, что 23 сентября 2025 года четыре украинские ракеты "Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.
"По моим данным, этот завод выпускал резаки и разнообразные инструменты для станков с числовым программным управлением – фрезы и подобное оборудование для любых изделий, независимо от того, военные или гражданские", – сказал Романенко.
В Советском Союзе один завод делал винтики на всю страну, а другой – гайки и шайбы в другом конце государства, Россия унаследовала эту систему. Поэтому удар по таким крупным предприятиям может иметь расширенное действие – ударить не только по российской авиационной промышленности, но и по всем видам металлообрабатывающей промышленности.
Эффект не моментальный – если уничтожим еще несколько предприятий, это будет накопительный эффект. Это как с лекарствами – одни действуют сразу, а другие надо пить неделю или месяц, и только тогда будет результат. Пока у россиян производство не растет,
– объяснил Романенко.
Объемы производства ракет и "Шахедов" у россиян не растут, судя по статистике пусков за последнее полугодие. "Шахэды" растут ползучим способом, но не так, как в прошлом году, когда они выросли почти в 10 раз по сравнению с концом 2024 года.
Что еще известно о последствиях ударов по России?
- Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских войск в Донецкой области, поражая скопления личного состава и пункт управления беспилотниками.
- Также была поражена нефтебаза в Воронежской области и другие военные цели на временно оккупированных территориях Украины и в России, что вызвало возгорание и густой дым.
- Завод "Энергия" в Ельце подвергся атаке, в результате которой было разрушено одно из его зданий. Предприятие является ключевым производителем батарей для российского военно-промышленного комплекса, в частности аккумуляторов для ракет "Искандер-М".