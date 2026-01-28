Авіаексперт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що ефект від таких ударів має накопичувальний характер.

Чи може знищення заводів у Росії істотно вплинути на війну?

Зверніть увагу! OSINT-аналітики підтвердили, що 23 вересня 2025 року чотири українські ракети "Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.

"За моїми даними, цей завод випускав різаки та різноманітні інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням – фрези та подібне обладнання для будь-яких виробів, незалежно від того, військові чи цивільні", – сказав Романенко.

У Радянському Союзі один завод робив гвинтики на всю країну, а інший – гайки та шайби в іншому кінці держави, Росія успадкувала цю систему. Тому удар по таких великих підприємствах може мати розширену дію – вдарити не лише по російській авіаційній промисловості, а й по всіх видах металообробної промисловості.

Ефект не моментальний – якщо знищимо ще кілька підприємств, це буде накопичувальний ефект. Це як з ліками – одні діють одразу, а інші треба пити тиждень чи місяць, і лише тоді буде результат. Поки що у росіян виробництво не росте,

– пояснив Романенко.

Обсяги виробництва ракет і "Шахедів" у росіян не зростають, судячи зі статистики пусків за останнє півріччя. "Шахеди" зростають повзучим способом, але не так, як минулого року, коли вони зросли майже в 10 разів порівняно з кінцем 2024 року.

Що ще відомо про наслідки ударів по Росії?