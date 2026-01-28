Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Белгородщина является зоной у границы, поэтому там можно зафиксировать эффективность атаки. Он также отметил, что украинские "Фламинго" является перспективным оружием, поэтому производство будет масштабироваться.

Почему "Фламинго" атаковали именно завод в Белгороде?

Военный эксперт отметил, что сейчас очень активно работает российская пропаганда, которая имеет целью посеять уныние среди украинцев. В частности, относительно оружия нашего производства. Россия хочет преуменьшить возможности и эффективность наших ракет.

Однако хоть ракета "Фламинго" относительно новое оружие, ее запустили по Белгороду не просто так.

Мы наносим удары вблизи границы, чтобы мы могли иметь объективный контроль этих ударов, чтобы во время или после удара мы могли запустить беспилотник и внимательно увидеть результат,

– подчеркнул он.

Нарожный добавил, что нет сомнений в том, что украинские специалисты улучшат ракеты "Фламинго" и мы будем использовать их в большом количестве. Это лишь вопрос времени.

Обратите внимание! Атака "Фламинго" на Белгород состоялась еще в сентябре прошлого года. Ракеты атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ.

Что еще ранее атаковали "Фламинго"?