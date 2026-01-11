Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Какие новые детали относительно ракеты "Фламинго" стали известны?

Журналисты отмечают, что "Фламинго" является ключевым элементом украинской программы по созданию собственных дальнобойных ракет, которые могут поражать цели далеко за пределами страны, в частности на территории России. Успешная реализация проекта позволит Украине уменьшить зависимость от западных союзников в вопросе мощных видов вооружений.

По данным Fire Point, большая топливная система FP-5 позволяет ракете преодолевать расстояние в почти 2 900 километров. Это значительно больше, чем у имеющихся в ВСУ западных ракет, в частности ATACMS или Storm Shadow.

По дальности "Фламинго" приближается к российским "Калибрам" и Х-101, которыми Россия регулярно обстреливает украинские города.



Характеристики ракеты "Фламинго" / Фото WSJ

Ключевое преимущество ракеты – мощная боевая часть массой около 1 133 килограмма. Для сравнения: дроны FP-1 от Fire Point, которые уже использует Украина для атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, несут боевую часть примерно в 104 килограмма. Поэтому Россия часто восстанавливает поврежденные НПЗ менее чем за неделю.

Инженеры Fire Point признаются: ракета создается с жесткой экономией. Она не имеет многих стелс-элементов и сложных систем наведения, присущих западным аналогам. Вместо дорогих контроллеров, стоимостью до 500 тысяч долларов, компания использовала открытую систему с открытым кодом.

Реактивные двигатели для FP-5 происходят из старых советских самолетов, которые десятилетиями хранились на складах в Украине. Технический директор компании Ирина Терех сравнивает их надежность с автоматом Калашникова – простым и выносливым.

Наша стратегия – экономить на второстепенном, но никогда не экономить на том, что действительно имеет значение,

– объяснила она.

Кто стоит за проектом Fire Point?

Fire Point основал в ноябре 2022 года одессит Денис Штилерман – бывший предприниматель и волонтер, который ранее покупал дроны для ВСУ через благотворительный фонд. Он является выпускником Московского физико-технического института и в 1990-х работал в минобороны России, но, по его словам, полностью порвал связи с Россией, которая лишила его гражданства в 2016 году.

Компания начинала с 18 сотрудников, а сейчас имеет более 2 тысяч работников на более чем 40 объектах по всей Украине. По словам Штилермана, стоимость Fire Point превышает 1 миллиард долларов. Кроме крылатых ракет, компания работает над баллистической ракетой и украинским аналогом системы ПВО С-400

В то же время быстрый рост проекта сделал Fire Point мишенью для российских ударов: по объектам компании уже дважды били ракеты. Чтобы сохранить производство, каждый завод имеет полную резервную копию с идентичным оборудованием.

Журналистов на одно из предприятий везли с завязанными глазами. Внутри – огромные машины, которые наматывают слои углеволокна на 12-метровые цилиндры для ракетного топлива, промышленные сушилки и печи для изготовления крыльев. На стене висел плакат с фламинго и пиковым тузом – отсылка к заявлению Дональда Трампа, что Украина "не имеет карт".



Журналистам показали, в каких условиях производится ракета "Фламинго" / Фото WSJ

К чему стремится компания относительно ракеты "Фламинго"?

Первый официально подтвержденный удар "Фламинго" Украина осуществила в августе – по российской военно-морской базе в Крыму. По данным эксперта по ракетным технологиям Университета Осло Фабиана Хоффмана, из трех ракет цель непосредственно поразила только одна. В Fire Point с этим не согласны.

Эксперты отмечают, что ракета пока не доказала способность стабильно достигать заявленной дальности, а ее большие размеры могут затруднять прорыв ПВО. В то же время появление в Украине собственной индустрии дальнобойных вооружений уже является стратегическим прорывом.

Даже сама угроза таких ударов меняет поведение противника,

– подчеркнул Хоффман.

По его словам, это лишает Россию ощущения безопасности на собственной территории.

Fire Point уже получает финансирование из нескольких западных стран, в частности Великобритании и Германии, а также строит завод в Дании для производства ракетного топлива. В ноябре к наблюдательному совету компании присоединился бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Сейчас же цель Fire Point – полная автономность и производство всех компонентов вооружений в Украине. Для Ирины Терех это часть более широкой миссии.

"Мы никогда не сможем сравниться с Россией по объему ресурсов. Важно не сколько ресурсов ты имеешь, а как ты их используешь", – подытожила она.

Почему раньше "Фламинго" маскировали под иностранное оружие?