Детали собрал 24 Канал.

Что известно об атаке на Львов 5 февраля?

Внимание! Вражеский беспилотник движется в направлении Львова! Оставайтесь в безопасном месте,

– написал мэр города в 16:29.

В 16:35 дрон был уже над городом.

Впоследствии, по словам Максима Козицкого, в городе начала работу ПВО. Соответствующий пост председателя Львовской ОГА появился в 16:37.

Тип беспилотника пока не известен, Воздушные силы не уточнили его.

Как дрон добрался до Львова 5 февраля?

В ПС рассказали, что дрон перелетел на Львовщину с Волыни, а там оказался с Ровенщины. Можно предположить, что он летел с Черниговщины на Киевщину, а затем на Житомирщину. Однако точно его маршрут не известен.

Где еще объявили тревогу?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!