Про це повідомив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Дивіться також Росія двічі вдарила по Кривому Рогу: загинула людина, у місті виникли пожежі

Що відомо про новий обстріл Кривого Рогу?

Тривогу у Кривому Розі оголосили 4 лютого о 19:16. Повітряні сили попереджали про можливі пуски балістики ворогом.

Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку,

– зазначили військові.

Через 2 хвилини Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі на Кривий Ріг. О 19:21 моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибух у Кривому Розі.

Згодом атаку на місто підтвердив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Балістична ракетна атака на місто. Бережіть себе – можливі ще виходи", – написав посадовець.