Про це повідомив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Що відомо про новий обстріл Кривого Рогу?
Тривогу у Кривому Розі оголосили 4 лютого о 19:16. Повітряні сили попереджали про можливі пуски балістики ворогом.
Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку,
– зазначили військові.
Через 2 хвилини Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі на Кривий Ріг. О 19:21 моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибух у Кривому Розі.
Згодом атаку на місто підтвердив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Балістична ракетна атака на місто. Бережіть себе – можливі ще виходи", – написав посадовець.