Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Увесь день Запорізька область перебуває під прицілом російської армії.

Країна-терористка намагається атакувати мирне населення з різних видів озброєння.

Для області оголошували, зокрема, загрозу балістики. Попереджали регіон й про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Востаннє – о 18:38.

Саме після цього пролунали вибухи.

Вибухи, які було чутно у Запоріжжі – робота ППО. Тривога оголошена по всій області. Перебувайте в безпеці

– закликав Іван Федоров.

О 18:55 пролунав відбій. Повітряну тривогу в області оголосили ще вранці, і вона тривала понад 8 годин.