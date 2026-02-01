Детальніше про наслідки чергової атаки повідомили у Запорізькій ОВА.

Що відомо про новий удар по Запоріжжю?

Удень 1 лютого Росія вкотре атакувала Запоріжжя "Шахедами". Вибух пролунав в одному з районів міста.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок удару постраждали троє людей. Серед травмованих є 4-річний хлопчик. Дитина та дві жінки отримали допомогу лікарів.

На фото, які показали в ОВА, видно понівечення приватних будинків, зокрема покрівлі.

Пошкодження внаслідок атаки / Фото Запорізької ОВА

