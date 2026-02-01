Подробнее о последствиях очередной атаки сообщили в Запорожской ОВА.
Что известно о новом ударе по Запорожью?
Днем 1 февраля Россия в очередной раз атаковала Запорожье "Шахедами". Взрыв прогремел в одном из районов города.
По данным Запорожской ОВА, в результате удара пострадали три человека. Среди травмированных есть 4-летний мальчик. Ребенок и две женщины получили помощь врачей.
На фото, которые показали в ОВА, видно изуродование частных домов, в частности кровли.
Повреждения в результате атаки / Фото Запорожской ОВА
Последние удары России по Украине: какие последствия?
Также 1 февраля россияне ударили по роддому дому в Запорожье. Есть пострадавшие, среди которых женщины, которые были на осмотре.
Кроме того, в результате российской атаки на Днепропетровскую область погибли два человека. По данным ОВА, в Днепре разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, авитовки и ЛЭП.
Всего ночью 1 февраля Россия запустила по Украине 90 ударных дронов. По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила 76 из них.