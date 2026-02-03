Про це повідомили монітори.

Чому на Київщині чули вибух?

Росія зночі 3 лютого завдає комбінованого удару по Україні. Повітряну тривогу вранці у Київській області оголосили близько 9:58. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російської цілі в регіоні.

Ракета з Київщини у бік Житомирщини,
– написали військові.

За даними моніторингових каналів, близько 10:03 пролунав вибух на Київщині. Наразі немає подробиць щодо наслідків цієї атаки, проте загроза ударів досі триває у кількох областях.

Що відомо про масовану атаку 3 лютого?

  • Ворог комбіновано обстріляв Київ. Наслідки атаки фіксують щонайменше у п'яти районах міста. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, автівки та дитсадок. Подекуди зникло теплопостачання. Відомо про трьох постраждалих.

  • Також під прицілом Росії була Сумщина. Внаслідок ударів понівечено багатоквартирні будинки, школу та інфраструктуру.

  • За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила 3 лютого понад 70 ракет і 450 дронів. Президент Зеленський уточнив, що ворог вкотре бив по енергетиці та цивільній інфраструктурі українських міст.