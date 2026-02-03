Про це повідомили монітори.

Чому на Київщині чули вибух?

Росія зночі 3 лютого завдає комбінованого удару по Україні. Повітряну тривогу вранці у Київській області оголосили близько 9:58. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російської цілі в регіоні.

Ракета з Київщини у бік Житомирщини,

– написали військові.

За даними моніторингових каналів, близько 10:03 пролунав вибух на Київщині. Наразі немає подробиць щодо наслідків цієї атаки, проте загроза ударів досі триває у кількох областях.

Що відомо про масовану атаку 3 лютого?