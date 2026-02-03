Про це повідомили монітори.
Чому на Київщині чули вибух?
Росія зночі 3 лютого завдає комбінованого удару по Україні. Повітряну тривогу вранці у Київській області оголосили близько 9:58. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російської цілі в регіоні.
Ракета з Київщини у бік Житомирщини,
– написали військові.
За даними моніторингових каналів, близько 10:03 пролунав вибух на Київщині. Наразі немає подробиць щодо наслідків цієї атаки, проте загроза ударів досі триває у кількох областях.
Що відомо про масовану атаку 3 лютого?
Ворог комбіновано обстріляв Київ. Наслідки атаки фіксують щонайменше у п'яти районах міста. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, автівки та дитсадок. Подекуди зникло теплопостачання. Відомо про трьох постраждалих.
Також під прицілом Росії була Сумщина. Внаслідок ударів понівечено багатоквартирні будинки, школу та інфраструктуру.
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила 3 лютого понад 70 ракет і 450 дронів. Президент Зеленський уточнив, що ворог вкотре бив по енергетиці та цивільній інфраструктурі українських міст.