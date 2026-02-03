Об этом сообщили мониторы.
Почему в Киевской области слышали взрыв?
Россия ночью 3 февраля наносит комбинированный удар по Украине. Воздушная тревога утром в Киевской области была объявлена около 9:58. Она связана с ракетной опасностью.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российской цели в регионе.
Ракета из Киевщины в сторону Житомирщины,
– написали военные.
По данным мониторинговых каналов, около 10:03 прошел взрыв на Киевщине. Пока нет подробностей относительно последствий этой атаки, однако угроза ударов до сих пор продолжается в нескольких областях.
Что известно о массированной атаке 3 февраля?
Враг комбинированно обстрелял Киев. Последствия атаки фиксируют как минимум в пяти районах города. В частности, повреждены жилые дома, автомобили и детсад. Кое-где исчезло теплоснабжение. Известно о трех пострадавших.
Также под прицелом России была Сумщина. В результате ударов изуродованы многоквартирные дома, школу и инфраструктуру.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 3 февраля более 70 ракет и 450 дронов. Президент Зеленский уточнил, что враг снова бил по энергетике и гражданской инфраструктуре украинских городов.