Об этом сообщили мониторы.

Смотрите также Часть Киева без тепла после массированного обстрела: в скольких домах нет отопления

Почему в Киевской области слышали взрыв?

Россия ночью 3 февраля наносит комбинированный удар по Украине. Воздушная тревога утром в Киевской области была объявлена ​​около 9:58. Она связана с ракетной опасностью.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российской цели в регионе.

Ракета из Киевщины в сторону Житомирщины,
– написали военные.

По данным мониторинговых каналов, около 10:03 прошел взрыв на Киевщине. Пока нет подробностей относительно последствий этой атаки, однако угроза ударов до сих пор продолжается в нескольких областях.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозе БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно о массированной атаке 3 февраля?

  • Враг комбинированно обстрелял Киев. Последствия атаки фиксируют как минимум в пяти районах города. В частности, повреждены жилые дома, автомобили и детсад. Кое-где исчезло теплоснабжение. Известно о трех пострадавших.

  • Также под прицелом России была Сумщина. В результате ударов изуродованы многоквартирные дома, школу и инфраструктуру.

  • По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 3 ​​февраля более 70 ракет и 450 дронов. Президент Зеленский уточнил, что враг снова бил по энергетике и гражданской инфраструктуре украинских городов.