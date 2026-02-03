Об этом сообщили мониторы.

Почему в Киевской области слышали взрыв?

Россия ночью 3 февраля наносит комбинированный удар по Украине. Воздушная тревога утром в Киевской области была объявлена ​​около 9:58. Она связана с ракетной опасностью.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российской цели в регионе.

Ракета из Киевщины в сторону Житомирщины,

– написали военные.

По данным мониторинговых каналов, около 10:03 прошел взрыв на Киевщине. Пока нет подробностей относительно последствий этой атаки, однако угроза ударов до сих пор продолжается в нескольких областях.

Что известно о массированной атаке 3 февраля?