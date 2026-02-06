О последствиях атаки сообщили в Волынской ОВА. Предварительно, пострадавших нет.

Хронология атаки Россия снова терроризирует "Шахедами": угроза достигла западных областей

Что известно об атаке на Волынь 6 февраля и ее последствиях?

Несколько часов вечером 6 февраля в разных районах Волынской области продолжалась воздушная тревога. Российская армия проводила атаку своими ударными дронами.

Ближе к полуночи исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА Роман Романюк сообщил, какие у атаки есть последствия.

В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области,

– написал Романюк.

Продолжается ликвидация последствий, на месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Власть напомнила, что нельзя публиковать или распространять фото и видео о местах попаданий.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще атаковал враг с воздуха в течение суток?