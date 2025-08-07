Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Як працює український дрон "Лютий"?

Розробка дрона "Лютий" почалася у 2022 році підприємством "Антонов" у співпраці з державним концерном "Укроборонпром". Спочатку він позиціонувався як далекобійний БпЛА одноразового використання – так званий "дрон-камікадзе".

Наприкінці 2023 року безпілотник надійшов до бойових підрозділів, а вже у 2024 його зафіксували в реальних бойових застосуваннях на території Росії.

Початкова модифікація "Лютого" важила 250 – 300 кілограмів, мала розмах крил 6,7 метра та довжину 4,4 метра. Ці перші версії несли 50 кілограмів вибухівки з дальністю до 1000 кілометрів.

Згодом боєприпас оснастили більшою бойовою частиною (75 кілограмів) та збільшили радіус дії до 2000 кілометрів. Вартість одного дрона – приблизно 200 000 доларів, що значно дешевше за крилату ракету, хоча й дорожче за російський "Шахед".

Враховуючи велику дальність польоту та високу ймовірність впливу РЕБів, "Лютий" не призначений для дистанційного пілотування. Натомість дрон використовує супутникову навігацію та інерційні системи на початковому етапі польоту, а під час наближення до цілі вмикає систему машинного зору. Це дозволяє дрону маневрувати, уникати радарів, обходити ППО ближнього радіуса дії та точно вражати об'єкти.

З огляду на ефективність, очікується подальше зростання застосування "Лютого" – особливо після того, як Німеччина інвестувала у виробництво ще 500 одиниць.