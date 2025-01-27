Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Вони припускають удар безпілотником літакового типу "Лютий" по місцевому нафтопереробному заводу.

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Що відомо про атаку

Місцеві жителі пишуть, що близько півночі почули характерний звук БпЛА, який летів у небі. Згодом нібито спрацювала протиповітряна оборона, ціль було збито.

Про це повідомив і губернатор Тверської області Ігор Руденя. Окрім того, за його словами, постраждалих громадян і руйнувань унаслідок відбиття атаки немає. На місці працювали оперативні служби.

Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження: дивіться відео

Нагадаємо, вночі 24 січня безпілотники масовано атакували Рязанську область Росії. Під ударом опинився нафтопереробний завод, спалахнула пожежа з численними детонаціями. Рязанський НПЗ – один з найбільших у Росії, він належить державній корпорації "Роснефть".

Наступної ночі, 25 січня, ЗСУ та ГУР повторно атакували Рязанський НПЗ, що забезпечує російську армію.