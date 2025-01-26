Очевидці кажуть, що на окраїні міста було чутно від 3 до 5 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи в Рязані

Мешканці Рязані повідомляли, що в деяких районах міста спрацював сигнал повітряної небезпеки, а в небі можна було побачити яскраві спалахи. Вони також стверджують, що нібито працювала система ППО. Наразі російська влада не повідомляла жодної інформації про постраждалих чи руйнування внаслідок атаки.

Вибухи у Рязані: відео очевидців

Близько 00:44 в одному з російських телеграм-каналів повідомляли про 10 вибухів в районі села Дядьково.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також виклав відео, де чутно вибухи у Рязані та прокоментував це: "У Рязані, пишуть, нафтобаза, НПЗ".

Зазначимо, що це вже не перша атака безпілотниками на Рязань. Зокрема, 24 січня там також було чутно вибухи. Під ударом, ймовірно, опинився нафтопереробний завод, що є важливим об'єктом у нафтовій промисловості Росії.

Тоді губернатор області заявив, що нібито безпілотники були знищені засобами ППО, а постраждалих внаслідок атаки немає.