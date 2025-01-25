У ніч проти 24 січня СБУ і ССО ЗСУ завдали ударів по Рязанському НПЗ та ТЕЦ, внаслідок чого спалахнули резервуари з пальним і цех гідроочистки. За даними росЗМІ, тієї ночі безпілотники атакували також і важливі об'єкти в Орловській та Московській областях, передає 24 Канал.

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Нафтобаза і хімзавод

Зазначається, що український безпілотник вдарив по захисній сітці нафтобази "Орелнафтопродукт" у місті Лівни Орловської області на вулиці Фрунзе. Внаслідок інциденту пошкоджень немає. Загалом, згідно із заявою місцевої влади, тієї ночі над регіоном були збиті два дрони.

БпЛА також "полякали" і Краснозаводський хімічний завод "Ростеха" у Підмосков'ї. Відомо, що у виробничу будівлю підприємства в Краснодаводську врізався безпілотник. Він не вибухнув.

Довідка: Краснозаводський хімічний завод спеціалізується на сигнальних та освітлювальних засобах, засобах захисту літальних апаратів, антитерористичних засобах на державне замовлення для міноборони, МВС та інших силових структур Росії. Входить до складу Державної корпорації "Ростех".

Нагадаємо, що уночі 24 січня Росія зазнала масованої атаки дронів. Міноборони країни-агресорки заявило про щонайменше 121 БпЛА.

У Брянську внаслідок атаки було пошкоджено будівлю заводу військової мікроелектроніки "Кремній Ел", а також Брянський інститут управління та бізнесу. У Борисоглібську Воронезькій області безпілотники атакували 711 авіаційний ремонтний завод на вулиці Чкалова. Уламки впали на територію заводу, пошкоджено дах одного з цехів та котельню.