Про це 24 Каналу розповіли джерела в СБУ. Безпілотники ефективно "відпрацювали" в ніч на 24 січня.

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Резонансна "бавовна" в тилу ворога

Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії, здатним переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Унаслідок атаки зайнялися щонайменше три резервуари, а пожежа охопила цех з установками гідроочищення дизельного палива та авіаційного гасу. Очевидці зафіксували понад 50 вибухів, що пролунали на території підприємства.

Дрони також завітали на рязанську нафтоперекачувальну станцію та ТЕЦ.

СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві "дронові санкції" проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі,

– повідомило відомство.

Це черговий крок України для зниження можливостей Росії забезпечувати військові потреби.