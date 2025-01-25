В ночь на 24 января СБУ и ССО ВСУ нанесли удары по Рязанскому НПЗ и ТЭЦ, в результате чего загорелись резервуары с горючим и цех гидроочистки. По данным росСМИ, той ночью беспилотники атаковали также и важные объекты в Орловской и Московской областях, передает 24 Канал.

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Нефтебаза и химзавод

Отмечается, что украинский беспилотник ударил по защитной сетке нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе Ливны Орловской области на улице Фрунзе. В результате инцидента повреждений нет. Всего, согласно заявлению местных властей, той ночью над регионом были сбиты два дрона.

БпЛА также "попугали" и Краснозаводской химический завод "Ростеха" в Подмосковье. Известно, что в производственное здание предприятия в Краснодаводске врезался беспилотник. Он не взорвался.

Справка: Краснозаводской химический завод специализируется на сигнальных и осветительных средствах, средствах защиты летательных аппаратов, антитеррористических средствах по государственному заказу для минобороны, МВД и других силовых структур России. Входит в состав Государственной корпорации "Ростех".

Напомним, что ночью 24 января Россия подверглась массированной атаке дронов. Минобороны страны-агрессора заявило о по меньшей мере 121 БпЛА.

В Брянске в результате атаки было повреждено здание завода военной микроэлектроники "Кремний Эл", а также Брянский институт управления и бизнеса. В Борисоглебске Воронежской области беспилотники атаковали 711 авиационный ремонтный завод на улице Чкалова. Обломки упали на территорию завода, повреждена крыша одного из цехов и котельная.