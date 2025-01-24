Это было одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. В сети, к слову, показали видео последствий попаданий по Брянску.

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Чем важен для России "Кремний Эл"

На заводе "Кремний Эл", по данным росСМИ, 90% продукции производилось именно на нужды российской армии.

Изготавливали там микросхемы и компоненты для стратегически важных систем вооружения, в частности, для ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, "Панцирь", ракет "Искандер", для РЛС, РЭБ, БпЛА, а также бортовой электроники боевых самолетов типа "МиГ" и "Су".

Однако, предприятие в ночь на 24 января в очередной раз удачно атаковали украинские дроны. Как отмечают в Силах беспилотных систем, операцию успешно провели операторы 14 отдельного полка БпАК.

Завод "Кремний" приостанавливает работу в Брянске после ряда попаданий этой ночью. Он в топ-2 производителей микроэлектроники для ракет и ПВО в России,

– сообщил Андрей Коваленко.

Он отметил, что это, как минимум, третья атака на предприятие.

После последней атаки там повреждена часть производственных помещений.

Работников завода эвакуировали. Традиционное сообщение от российских пропагандистов – пострадавших якобы нет.

К слову, этой ночью взрывы также раздавались в Саратове и Энгельсе. В последнем – громко было возле местной нефтебазы.