Це було одне із ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. У мережі, до слова, показали відео наслідків влучань по Брянську.

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Чим важливий для Росії "Кремній Ел"

На заводі "Кремній Ел", за даними росЗМІ, 90% продукції вироблялося саме на потреби російської армії.

Виготовляли там мікросхеми та компоненти для стратегічно важливих систем озброєння, зокрема, для ракетних комплексів "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, "Панцир", ракет "Іскандер", для РЛС, РЕБ, БпЛА, а також бортової електроніки бойових літаків типу "МіГ" та "Су".

Однак, підприємство у ніч на 24 січня вкотре вдало атакували українські дрони. Як зазначають у Силах безпілотних систем, операцію успішно виконали оператори 14 окремого полку БпАК СБС.

Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у топ-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в Росії,

– повідомив Андрій Коваленко.

Він зауважив, що це, як мінімум, третя атака на підприємство.

Після останньої атаки там пошкоджено частину виробничих приміщень.

Працівників заводу евакуювали. Традиційне повідомлення від російських пропагандистів – постраждалих нібито немає.

До слова, цієї ночі вибухи також лунали у Саратові та Енгельсі. В останньому – гучно було біля місцевої нафтобази.