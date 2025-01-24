Там росіяни також бідкаються на атаку безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Саратовську область

За словами очевидців, в Енгельсі за останні години чули вже щонайменше 4 вибухи, зокрема в районі місцевої нафтобази. Водночас у кількох районах Саратова звучить сирена повітряної тривоги та сповіщення про загрозу атаки безпілотників.

Незадовго до цього губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що в регіоні працюють системи оповіщення, а всі екстрені служби приведені в повну готовність через загрозу безпілотних літальних апаратів. Деталей він не вказав.

У Саратовській області лунають вибухи: дивіться відео

За попередніми даними українських моніторингових каналів, в Енгельсі зафіксували роботу ворожих сил протиповітряної оборони по дронах. Нагадаємо, що там розташований чи не найважливіший аеродром для росіян, адже саме там окупанти готують ракетні атаки по Україні.

Нагадаємо, вночі 14 січня Енгельс вже був під атакою, у місті було чути щонайменше 12 вибухів. За інформацією російських телеграм-каналів, було 2 влучання, а місто атакували нібито реактивні ракети-дрони "Пекло" та БпЛА "Бобер". Натомість українські заявляли про щонайменше 6.