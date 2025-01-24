Там россияне также жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Саратовскую область

По словам очевидцев, в Энгельсе за последние часы слышали уже по меньшей мере 4 взрыва, в частности в районе местной нефтебазы. В то же время в нескольких районах Саратова звучит сирена воздушной тревоги и оповещения об угрозе атаки беспилотников.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Деталей он не указал.

В Саратовской области раздаются взрывы: смотрите видео

По предварительным данным украинских мониторинговых каналов, в Энгельсе зафиксировали работу вражеских сил противовоздушной обороны по дронам. Напомним, что там расположен едва ли не самый важный аэродром для россиян, ведь именно там оккупанты готовят ракетные атаки по Украине.

Напомним, ночью 14 января Энгельс уже был под атакой, в городе было слышно по меньшей мере 12 взрывов. По информации российских телеграмм-каналов, было 2 попадания, а город атаковали якобы реактивные ракеты-дроны "Ад" и БпЛА "Бобер". Зато украинские заявляли о по меньшей мере 6.