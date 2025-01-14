В Энгельсе несколько раз прилетело в местную нефтебазу. На месте возник пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-канал.
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Россияне жалуются на налет дронов на Саратовскую область. В частности, по меньшей мере 4 –5 взрывов слышали жители Энгельса.
В Энгельсе несколько раз прилетело в местную нефтебазу. На месте возник пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-канал.
К теме "Военные производства должны страдать": что могло попасть под мощный удар в Брянске