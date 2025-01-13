Он расположен в поселке Сельцо. Что известно об атакованном заводе, рассказывает 24 Канал.

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Чем важен химзавод в Брянской области для России

Россияне ныли, что по заводу могли прилететь ATACMS. Там вспыхнул мощный пожар, раздавались взрывы и выстрелы от российской "певео". Официально российские власти еще не комментировали атаку на этот объект.

В Брянской области раздавались взрывы: смотрите видео

При этом партизаны движения "Атеш" отметили, что значительная часть сил и средств противовоздушной обороны была выведена из Брянска в течение последних 6 месяцев.

Также известно, что химический завод на Брянщине уже подвергся атаке. Он является частью российского холдинга "Техмаш", задействованном в выполнении государственных оборонных заказов российской армии.

Как выглядел Брянский химзавод / Фото из сети Интернет

Военные производства России должны страдать,

– прокомментировал неспокойный вечер под Брянском руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Между тем глава ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что завод специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ.

"Он является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии России. Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной промышленности", – подчеркнул Коваленко.

Также, по его словам, в Брянске еще есть завод "Кремний", который был атакован в октябре. На нем россияне изготавливали микроэлектронику для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", РЛС, РЭБ и БпЛА.

"Сейчас там также кое-что снова взрывалось", – добавил Коваленко.