Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрывы в Тульской области 14 января

Оккупанты жалуются на массированную атаку дронов. Российские пропагандисты сообщали, что взрывы в Алексине начались с 23:45. Интересно, что разные источники писали об от 8 до 15 мощных "хлопков". В сети уже распространили соответствующие кадры.

В Тульской области очень тревожно: смотрите видео

Губернатор Тульской области заявил, что якобы работает "Пе-Ве-О". Пострадавших вроде бы "нет", а информация о разрушениях уточняется.