Там заявляли про "збиття" понад 120 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Росіяни скаржилися на атаку дронів

Російське міноборони заявило про "успішну роботу ппо". Так, вони вказали, що їхні сили "пе-ве-о" за ніч начебто збили 121 безпілотник над регіонами їхньої країни.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що безпілотники збивали відразу у кількох регіонах та над тимчасово окупованим Кримом. Так, за даними російського міністерства, було ліквідовано:

37 БпЛА були "знищені" у Брянській області,

20 – у Рязанській області,

17 – у Курській області,

17 – у Саратівській області,

6 – у Московській області,

6 – у Бєлгородській області,

3 – у Воронезькій області,

2 – у Тульській області,

2 – в Орловській області,

2 – у Липецькій області,

1 – над Москвою,

та ще 1 – в окупованому Криму.

Також російські пабліки писали, що над Брянською областю нібито було збито 37 дронів, у тому числі 18 реактивних. Губернатор регіону Алєксандр Богомаз повідомляв, що постраждалих немає.

У пабліках пишуть, що ця атака безпілотників стала найбільшою з початку 2025 року.

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Нагадаємо, що вночі росіяни скаржилися на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське. Згодом мер Москви Сергій Собянін також повідомив, що буцімто російські сили протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати в окрузі Подільськ. Як і зазначали раніше, за його словами, вони летіли у напрямку Москви.

Своєю чергою місцеві у Подольську бідкаються, що чули щонайменше 4 вибухи. За попередніми даними, гучно було і для мешканців Климовська. Пізніше Собянін відзвітував про збиття ще одного БпЛА у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

Водночас у Росавіації заявляли, що аеропорти Домодєдово та Жуковський тимчасово закрили на виліт і приліт. Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження в області запровадили орієнтовно о 00:22. Згодом до них доєднався аеропорт Внуково.

Також у російському Брянську повідомляли про влучання по території заводу "Кремній ЕЛ". Підприємство є одним з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії, який виготовляє деталі для РЛС і РЕБ, ракетних комплексів "Іскандер" і ЗРК "Панцир".

Додамо, що за попередньою інформацією, безпілотні літальні апарати окрім Рязанського НПЗ також атакували найбільшу місцеву теплоелектростанцію – Ново-Рязанську. Вона забезпечує централізоване тепло та електропостачання для понад 40 промислових підприємств російського міста, у тому числі найбільших підприємств Південного промислового вузла.