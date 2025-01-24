Ударів саме касетними снарядами по окупантах побільшало за останній час. Саме вони показують максимальну ефективність, розповів у щоденному зведені для 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Складна операція ЗСУ на Курщині

Бійці 225-го окремого штурмового батальйону поділились інформацією про епічну операцію у Курській області. Вона передбачала створення умов для завдання вогневого ураження і зачистки однієї ділянки на Курщині, яку протягом кількох днів активно штурмували росіяни.

Українські військові свідомо відійшли зі своїх позицій, аби заманити туди сотні росіян разом з технікою. У тісній кооперації з іншими підрозділами ворога вдалося "накрити" касетними снарядами HIMARS.

Касетні боєприпаси HIMARS та ракети GMLRS – дуже добре себе показали. Йде повітряний підрив, знищення великої площі з противником. Іноді починають або добивають "фугасами". Йде робота в парі, коефіцієнт корисної дії серйозний. Це робота нашої розвідки, коректування вогню і виконання бойового завдання ракетниками,

– зазначив Роман Світан.

Довідка. Фугасний снаряд — артилерійський снаряд основного призначення фугасної дії, при якому ціль уражається продуктами вибуху розривного заряду.

Подібні операції й удари є надзвичайно ефективними. Водночас масштабувати їх складно через невелику кількість пускових установок HIMARS. Відомо, що в України є не більш як 40 одиниць M142 HIMARS, коли потреба вимірюється сотнями.

"Гаряча" ніч у Росії

У ніч на 24 січня дрони СБУ та ССО атакували Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ. Нафтопереробний завод – один з найбільших у Росії з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік. Там палають мінімум три резервуари. Місцеві жителі нарахували там понад 50 вибухів.

Втім це далеко не єдина область, яку атакували дрони. Російське міноборони заявило про збиття 121 безпілотника у різних регіонах, зокрема в Брянській, Курській, Саратовській, Московській та інших областях.

Якщо кажуть, що більш як 120 БпЛА збили, то летіло не менше 150 – 180, може й до 200. Це однозначно успішна атака. Летіло, зокрема, у бік Москви. Хоч у саму столицю нічого не зайшло, але в Підмосков'ї дрони свою роботу точно виконали,

– наголосив військовий експерт.

За словами Світана, бити по Москві – важливо. Якщо дрони не долетіли туди цієї ночі, не означає, що їх там не буде завтра. Потрібно прокладати нові маршрути, аби виснажити та пройти російську ППО, і зробити це цілком реально.