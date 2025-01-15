Журналіст і аналітик видання BILD Юліан Рьопке в ефірі 24 Каналу наголосив, що це ускладнить для Росії формування вигідного наративу або стратегічної переваги.

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Адже, коли Трамп вступить на посаду, Росія не зможе заявити, що має сильні позиції, наприклад, у Харкові чи Курській області.

Це стратегічний і розумний крок української армії – не дозволити Росії повернути чи захопити території Курської області,

– сказав Юліан Рьопке.

Він додав, що радий тому, що Україні нарешті дозволили використовувати американські боєприпаси HIMARS і ATACMS.

У чому недолік HIMARS

"Говорячи про атаку, я думаю, це був щасливий удар. Утім, існує серйозна проблема: наразі немає повідомлень про поставки додаткових боєприпасів ATACMS в Україну", – сказав журналіст.

Що відбувається на Курському напрямку: дивіться на карті

Він додав, що хоча Україна і отримала дозвіл від США, бити вглиб Росії, з'явилися повідомлення, що в наявності залишилося лише 50 таких боєголовок.

Щодо боєприпасів HIMARS є добрі новини – Україна отримає більше цих боєприпасів у рамках останнього пакета військової допомоги від США,

– сказав Юліан Рьопке.

Він уточнив, що дальність HIMARS становить лише 32 – 70 кілометрів. Цього недостатньо для завдання ударів углиб Росії. Журналіст припустив, що до Рильського району Курської області можна дістати цими боєприпасами.

"Але це дуже ризиковано, адже потрібно наблизитися до кордону в Сумській області. Важливо, що Україна почала завдавати ударів по стратегічно важливих цілях Росії, а також її підрозділах. Зараз триває наступ росіян у напрямку Малої Лохвиці із заходу, а також український наступ у районі Погребного. Просування на північ виглядає дуже перспективно", – зазначив журналіст BILD.