Журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рёпке в эфире 24 Канала отметил, что это усложнит для России формирование выгодного нарратива или стратегического преимущества.

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Ведь, когда Трамп вступит в должность, Россия не сможет заявить, что имеет сильные позиции, например, в Харькове или Курской области.

Это стратегический и разумный шаг украинской армии – не позволить России вернуть или захватить территории Курской области,

– сказал Юлиан Репке.

Он добавил, что рад тому, что Украине наконец разрешили использовать американские боеприпасы HIMARS и ATACMS.

В чем недостаток HIMARS

"Говоря об атаке, я думаю, это был счастливый удар. Впрочем, существует серьезная проблема: пока нет сообщений о поставках дополнительных боеприпасов ATACMS в Украину", – сказал журналист.

Что происходит на Курском направлении: смотрите на карте

Он добавил, что хотя Украина и получила разрешение от США, бить вглубь России, появились сообщения, что в наличии осталось только 50 таких боеголовок.

Относительно боеприпасов HIMARS есть хорошие новости – Украина получит больше этих боеприпасов в рамках последнего пакета военной помощи от США,

– сказал Юлиан Репке.

Он уточнил, что дальность HIMARS составляет лишь 32 – 70 километров. Этого недостаточно для нанесения ударов вглубь России. Журналист предположил, что до Рыльского района Курской области можно достать этими боеприпасами.

"Но это очень рискованно, ведь нужно приблизиться к границе в Сумской области. Важно, что Украина начала наносить удары по стратегически важным целям России, а также ее подразделениям. Сейчас продолжается наступление россиян в направлении Малой Лохвицы с запада, а также украинское наступление в районе Погребного. Продвижение на север выглядит очень перспективно", – отметил журналист BILD.