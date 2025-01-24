Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни. Звіт аналітики зробили за 23 січня.

До теми Ворог просунувся біля Часового Яру та Покровська, а ЗСУ під Торецьком: огляд карт фронту від ISW

Яка ситуація на фронті, згідно з даними ISW

Російські сили просунулися біля українського плацдарму в Курській області на тлі безперервних боїв у цьому районі 23 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що російські сили мали обмежений успіх на південний схід від Толстого Лугу, що на північний захід від Суджі.

на тлі безперервних боїв у цьому районі 23 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що російські сили мали обмежений успіх на південний схід від Толстого Лугу, що на північний захід від Суджі. 23 січня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку , але без просувань.

, але без просувань. Російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку , але підтвердженого просування не зробили.

, але підтвердженого просування не зробили. Окупанти також продовжували наступ у напрямку Борової , але не просунулися.

, але не просунулися. На Лиманському напрямку росіяни також продовжували атакувати позиції ЗСУ, але не просунулися.

росіяни також продовжували атакувати позиції ЗСУ, але не просунулися. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки , але не просунулися.

, але не просунулися. 22 і 23 січня армія Росії продовжувала наземні атаки поблизу та в межах Часового Яру, але не мала підтвердженого просування.

Ситуація на фронті станом на 23 січня / Карти ISW

Російські військові просунулися в північній частині Торецька та на південний захід від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 січня, свідчать про те, що російські війська трохи просунулися до шахти Торецька на півночі міста та просунулися на захід від Неліпівки.

та на південний захід від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 січня, свідчать про те, що російські війська трохи просунулися до шахти Торецька на півночі міста та просунулися на захід від Неліпівки. Російські сили також просунулися на південний захід від Покровська на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 23 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що війська країни-агресорки нещодавно просунулися на північ від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська).

на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 23 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що війська країни-агресорки нещодавно просунулися на північ від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська). Окупанти продовжили наступ у районі Курахового , але не мали підтвердженого успіху у просуваннях.

, але не мали підтвердженого успіху у просуваннях. 22 і 23 січня російські війська продовжували наступати біля Великої Новосілки , Времівки та поблизу Новодарівки .

, та поблизу . У Запорізькій області активних наступальних дій за добу зафіксовано не було.

активних наступальних дій за добу зафіксовано не було. 22 та 23 січня російські війська продовжували обмежені наземні удари на Дніпровському напрямку в Херсонській області.

Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна зробити висновок, що окупанти мали просування за останню добу в Курській області, в Торецьку, поблизу Покровська, а також у районі Великої Новосілки та прилеглих населених пунктів.