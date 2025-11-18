Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Україна вдарила американськими ATACMS по Росії: що відомо про ці ракети

Що кажуть у Генштабі про атаку АTACMS на Росію?

У Генштабі назвали атаку АTACMS по Росії "знаковою подією", яка підкреслює "непохитну відданість" України своїй суверенності.

Незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою Батьківщину,

– написали там.

Військові також зауважили, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, триватиме.

Інших деталей у Генштабі не розповіли.

Вибухи у Росії: останні новини