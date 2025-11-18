Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что говорят в Генштабе об атаке АTACMS на Россию?
В Генштабе назвали атаку АTACMS по России "знаковым событием", которая подчеркивает "непоколебимую преданность" Украины своей суверенности.
Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются устойчивыми, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою Родину,
– написали там.
Военные также отметили, что применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться.
Других деталей в Генштабе не рассказали.
Взрывы в России: последние новости
Днем 18 ноября под атакой БпЛА был российский Воронеж. Российская "певео" якобы сбила по меньшей мере 6 ракет. А уже вечером росСМИ начали жаловаться на атаку беспилотников на Москву.
В этот же день украинские дроны атаковали две тепловые электростанции на оккупированной части Донецкой области, а именно Зуевскую ТЭС и Старобешевскую ТЭС.
Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Она использует природный газ и была модернизирована в 2018 – 2020 годах.