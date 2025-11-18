Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что говорят в Генштабе об атаке АTACMS на Россию?

В Генштабе назвали атаку АTACMS по России "знаковым событием", которая подчеркивает "непоколебимую преданность" Украины своей суверенности.

Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются устойчивыми, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою Родину,

– написали там.

Военные также отметили, что применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться.

Других деталей в Генштабе не рассказали.

