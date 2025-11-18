Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Мадьяра".

Что известно об атаке на донецкие ТЭС?

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди “Мадяр” рассказал о пораженных ТЭС на территории оккупированной Донецкой области:

Зуевская ТЭС: (населенный пункт Зугрэс, Донецкая область), мощность 1200 мегаватт. Производственная мощность около 5 миллиардов киловатт электроэнергии, что составляет 1/3 потребности оккупированной части Донецкой области.

Старобешевская ТЭС (Новый свет, Донецкая обл.), мощность 2300 мегаватт, учитывая загруженность на половину.

Украинские дроны атаковали ТЭС в Донецкой области: смотрите видео Сил беспилотных систем

"Мадьяр" отметил работу "Птиц" 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что часть Зугрэса осталась без света во время атаки дронов ночью 18 ноября.

