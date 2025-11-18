Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Мадьяра".
Что известно об атаке на донецкие ТЭС?
Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди “Мадяр” рассказал о пораженных ТЭС на территории оккупированной Донецкой области:
- Зуевская ТЭС: (населенный пункт Зугрэс, Донецкая область), мощность 1200 мегаватт. Производственная мощность около 5 миллиардов киловатт электроэнергии, что составляет 1/3 потребности оккупированной части Донецкой области.
- Старобешевская ТЭС (Новый свет, Донецкая обл.), мощность 2300 мегаватт, учитывая загруженность на половину.
Украинские дроны атаковали ТЭС в Донецкой области: смотрите видео Сил беспилотных систем
"Мадьяр" отметил работу "Птиц" 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем.
Ранее сообщалось, что часть Зугрэса осталась без света во время атаки дронов ночью 18 ноября.
Напомним, что ВСУ поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который производил бензины, дизель и авиационное топливо.
Роберт Бровди "Мадьяр" уточнил, что Рязанский НПЗ "поклевали Птицы СБС в ночь на 15 ноября 2025 года". Он добавил, что бензин последовательно становится дефицитной жидкостью на территории страны-агрессора, а газ и нефть – такими, быстро горящими.
Кроме того, украинские военные поразили 5 российских подстанций в Липецкой области общей мощностью 5066 мегавольт-ампер. операцию осуществили "Птицы" 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем.