Що відомо про атаку на донецькі ТЕС?

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді “Мадяр” розповів про уражені ТЕС на території окупованої Донеччини:

Зуївська ТЕС: (населений пункт Зугрес, Донецька область), потужність 1200 мегаватів. Виробнича потужність близько 5 мільярдів кіловатів електроенергії, що складає 1/3 потреби окупованої частини Донецької області.

Старобешівська ТЕС (Новий світ, Донецька обл.), потужність 2300 мегаватів, враховуючи завантаженість на половину.

Українські дрони атакували ТЕС на Донеччині: дивіться відео Сил безпілотних систем

"Мадяр" відзначив роботу "Птахів" 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем.

Раніше повідомляли, що частина Зугреса залишилася без світла під час атаки дронів уночі 18 листопада.

