По предварительной информации пострадавших нет, но последствия еще уточняются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно о тревоге в Воронеже?

В российском Воронеже началась паника из-за угрозы украинских дронов и ракет. По информации вражеских пабликов, силы "певео" якобы сбили по меньшей мере шесть ракет.

Предварительно, ракеты и дроны прилетели из Харьковской области.

Губернатор Воронежской области сообщил, что пострадавших пока нет, а последствия для инфраструктуры требуют уточнения. Также отмечается, что ПВО области работает в усиленном режиме, отслеживая воздушные цели и предотвращая возможные повреждения. Дальнейшая информация уточняется.

Украинские дроны атакуют Воронеж: смотрите видео

Где еще слышали взрывы россияне?

  • В Короче Белгородской области вечером 17 ноября загорелся торговый центр "Вокзальный" якобы после атаки дронов.

  • Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров.

  • Известно, что из-за атаки беспилотников в Короче и селах Погореловка и Подкопаевка нет света.

  • Неизвестные дроны 17 ноября атаковали Ульяновскую область России. Есть попадание в энергетическую подстанцию 500 кВ в поселке Вешкайма.

  • Губернатор Ульяновской области заявил, что атаку отбили без жертв, но спутниковые данные NASA подтверждают пожар на подстанции.