Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа Astra.

Что известно об атаке подстанции в Вешкайме?

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что якобы была отражена атака "вражеских БпЛА" на подстанцию в Вешкаймском районе. По словам российского чиновника, жертв и пострадавших нет.

На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме,

– написал Русских.

В то же время, как отмечает Astra, данные спутников сервиса NASA Firms подтверждают пожар на подстанции 500 кВ Вешкайма в одноименном рабочем поселке Ульяновской области.



На подстанции в Вешкайме зафиксирован пожар / Фото Astra

"Подстанция 500 кВ Вешкайма – это связующее звено в энергокольце Поволжья: она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через атакованный объект проходят "значительные объемы электроэнергии", в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны", – рассказали журналисты.

Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО "Россети" – МЭС Волги. Ранее подстанцию уже атаковали 18 октября.

Относительно поражения подстанции высказался и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что объект был атакован после частичного восстановления, а сама подстанция является один из ключевых элементов российской энергосистемы и военной промышленности.

Стоит отметить, что Вешкайма расположена более чем в 710 километрах от административной границы Украины с Россией в Луганской области.

Где расположена Вешкайма: смотрите на карте

Кстати, военный эксперт Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что Украина продолжает наносить дальнобойные дроновые атаки вглубь территории России, однако важны также удары средней дальности для поражения уязвимых целей противника. В частности, очень важно поражать именно логистику россиян.

