Военный эксперт Василий Пехньо рассказал 24 Каналу о важности ударов на среднее расстояние. Отметим, что 13 ноября, в частности, украинские разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый" атаковала важные объекты в России и на оккупированных территориях.

Какая ахиллесова пята россиян на фронте?

Пехньо отметил, что из-за сложной ситуации на фронте, когда враг вблизи линии боестолкновения сосредоточил большое количество живой силы, техники и вооружения, очень важно поражать именно логистику россиян.

Силы обороны всегда были значительно эффективнее в поражении вражеской логистики, которая является ахиллесовой пятой России. Потому что чем больше армия, тем сложнее ее логистика. По этой ахиллесовой пяте мы пробивали с первых дней полномасштабного вторжения,

– подчеркнул он.

Поэтому украинские силы должны вернуться к регулярному нанесению ударов на средние дистанции – от 100 до 300 километров.

"Россияне нам немного подрезали наш элемент внимания, ведь мы не успеваем управлять тем количеством проблем, которые у нас возникают на фронте. Поэтому ей стали меньше уделять внимания именно таким ударам по тылам", – объяснил военный эксперт.

К слову. По данным руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, Россия имеет дефицит средств ПВО, потому что Украина ликвидирует как комплексы С-300 и С-400, так и "Панцири", которые защищали российские стратегические объекты. Поскольку основная часть ПВО расположена вблизи фронта и Москвы, это создает существенные пробелы в воздушном пространстве России.

Однако наши военные на передовой говорят, как пояснил военный эксперт, что именно таких ударов, выбивающих логистическую составляющую россиян в прифронтовых участках, нам не хватало.

"Это значительно легче поразить – вражеский грузовик, который везет условную тысячу дронов на передовую, чем потом справляться с той же тысячей дронов, когда она уже будет запущена", – отметил он.

Почему важно применять тяжелое оружие?

Еще одной приоритетной целью для Украины, по мнению Пехньо, должны стать российские пилоты дронов, которые пробивают пробоины в нашей обороне.

Однако наносить по ним удары дронами сложно, потому что оператор экипажа может прятаться в подвале и для того, чтобы достать его там, нужно тяжелая компонента – ракета или авиабомба,

– сказал Василий Пехньо.

Поэтому, по его мнению, украинское командование должно было бы изменить парадигму мышления и осознать, что иногда не жалко использовать ракеты "Фламинго" для нанесения удара по операторам дронов, которые создают проблемы, например, для целого украинского батальона, отрезая его логистику.

