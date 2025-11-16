Військовий експерт Василь Пехньо розповів 24 Каналу про важливість ударів на середню відстань. Зазначимо, що 13 листопада, зокрема, українські розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий" атакувала важливі об'єкти в Росії та на окупованих територіях.

До теми Удар по Новоросійську: ЗСУ могли розтрощити одразу 7 пускових установок С-400

Яка ахіллесова п'ята росіян на фронті?

Пехньо наголосив, що через складну ситуацію на фронті, коли ворог поблизу лінії боєзіткнення зосередив велику кількість живої сили, техніки та озброєння, дуже важливо уражати саме логістику росіян.

Сили оборони завжди були значно ефективнішими в ураженні ворожої логістики, яка є ахіллесовою п'ятою Росії. Тому що чим більше армія, тим складніша її логістика. По цій ахіллесовій п'яті ми пробивали з перших днів повномасштабного вторгнення,

– підкреслив він.

Тому українські сили мають повернутися до регулярного завдання ударів на середні дистанції – від 100 до 300 кілометрів.

"Росіяни нам трохи підрізали наш елемент уваги, адже ми не встигаємо управляти тою кількістю проблем, які у нас виникають на фронті. Тому їй стали менше приділяти уваги саме таким ударам по тилах", – пояснив військовий експерт.

До слова. За даними керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія має дефіцит засобів ППО, тому що Україна ліквідовує як комплекси С-300 і С-400, так і "Панцирі", які захищали російські стратегічні об'єкти. Оскільки основна частина ППО розташована поблизу фронту та Москви, це створює суттєві прогалини в повітряному просторі Росії.

Проте наші військові на передовій говорять, як пояснив військовий експерт, що саме таких ударів, що вибивають логістичну складову росіян у прифронтових ділянках, нам не вистачало.

"Це значно легше уразити – ворожу вантажівку, яка везе умовну тисячу дронів на передову, ніж потім справлятися з тією ж тисячею дронів, коли вона вже буде запущена", – відзначив він.

Чому важливо застосовувати важку зброю?

Ще однією пріоритетною ціллю для України, на думку Пехньо, мають стати російські пілоти дронів, які пробивають пробоїни в нашій обороні.

Проте завдавати по них ударів дронами складно, тому що оператор екіпажу може ховатися у підвалі і для того, щоб дістати його там, потрібно важка компонента – ракета чи авіабомба,

– сказав Василь Пехньо.

Тому, на його думку, українське командування мало б змінити парадигму мислення та усвідомити, що подекуди не шкода використати ракети "Фламінго" для завдання удару по операторах дронів, які створюють проблеми, наприклад, для цілого українського батальйону, відрізаючи його логістику.

Які удари Україна завдала по російських об'єктах останнім часом?