16 ноября около 20:00 российские телеграмм-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят много беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Орел?
Жители Орла жаловались на громкие взрывы в городе. Мониторинговые каналы отмечают, что под ударом дронов оказалась местная ТЭЦ.
В Орле что-то сильно дымит: смотрите видео
Обстановка в российском городе: смотрите видео
В Орле вспыхнул пожар после атаки дронов / Скриншот
Что известно о последних атаках на Россию?
- В ночь на 16 ноября Силы обороны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и базу хранения беспилотников "Рубикон". Этот нефтеперерабатывающий завод, по данным Генштаба, является одним из основных производителей топлива для реактивных двигателей.
- 15 ноября ВСУ поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который производил бензины, дизель и авиационное топливо. Также были атакованы радиолокационная станция "Небо-У" в Крыму и военный эшелон в районе Токмака на оккупированной части Запорожья.
- 14 ноября ночью Силы обороны поразили порт Новороссийска. Там расположен терминал "Шесхарис" – один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России.