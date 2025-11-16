16 ноября около 20:00 российские телеграмм-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят много беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Орел?

Жители Орла жаловались на громкие взрывы в городе. Мониторинговые каналы отмечают, что под ударом дронов оказалась местная ТЭЦ.

В Орле что-то сильно дымит: смотрите видео

Обстановка в российском городе: смотрите видео

В Орле вспыхнул пожар после атаки дронов / Скриншот

Что известно о последних атаках на Россию?