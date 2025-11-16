16 листопада близько 20:00 російські телеграм-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Орел?
Жителі Орла скаржилися на гучні вибухи у місті. Моніторингові канали зазначають, що під ударом дронів опинилася місцева ТЕЦ.
В Орлі щось сильно димить: дивіться відео
Обстановка у російському місті: дивіться відео
В Орлі спалахнула пожежа після атаки дронів / Скриншот
Що відомо про останні атаки на Росію?
- У ніч проти 16 листопада Сили оборони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та базу зберігання безпілотників "Рубікон". Цей нафтопереробний завод, за даними Генштабу, є одним із основних виробників пального для реактивних двигунів.
- 15 листопада ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне. Також були атаковані радіолокаційна станція "Небо-У" у Криму та військовий ешелон в районі Токмака на окупованій частині Запоріжжя.
- 14 листопада уночі Сили оборони уразили порт Новоросійська. Там розташований термінал "Шесхаріс" – один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні Росії.