16 листопада близько 20:00 російські телеграм-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Орел?

Жителі Орла скаржилися на гучні вибухи у місті. Моніторингові канали зазначають, що під ударом дронів опинилася місцева ТЕЦ.

В Орлі щось сильно димить: дивіться відео

Обстановка у російському місті: дивіться відео

В Орлі спалахнула пожежа після атаки дронів / Скриншот

Що відомо про останні атаки на Росію?