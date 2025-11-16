Про це свідчать дані від двох джерел у галузі та LSEG. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Які наслідки мала атака на Новоросійськ?

У п'ятницю, 14 листопада, "Новоросійськ" і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або ж 2% світового постачання.

Уже в неділю, 16 листопада, роботу порту відновили. За даними LSEG, два танкери — Arlan (класу Suezmax) і Rodos (класу Aframax) наразі завантажують нафту в причалах.

Водночас Каспійський трубопровідний консорціум, який експортує сировину з Казахстану через термінал на Чорному морі, відновив завантаження після короткої перерви ще в день атаки.

Нагадаємо, ця українська атака стала найруйнівнішою, пошкодивши два причали. На "Новоросійськ" припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти, тож тривале блокування порту змусило б закрити свердловини в Західному Сибіру.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан спрогнозував, що російсько-українська війна може тривати ще три роки. Зокрема, протягом перших двох треба знищувати енергетичну й нафтову сфери ворога. "Сировинну країну можна знищити упродовж певного періоду, ліквідовуючи її ресурси", – вважає військовий експерт.

Що відомо про удар по Росії 14 листопада?