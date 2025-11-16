Об этом свидетельствуют данные от двух источников в отрасли и LSEG. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие последствия имела атака на Новороссийск?

В пятницу, 14 ноября, "Новороссийск" и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума временно приостановили экспорт нефти, что эквивалентно 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок.

Уже в воскресенье, 16 ноября, работу порта возобновили. По данным LSEG, два танкера - Arlan (класса Suezmax) и Rodos (класса Aframax) пока загружают нефть в причалах.

В то же время Каспийский трубопроводный консорциум, который экспортирует сырье из Казахстана через терминал на Черном море, возобновил загрузки после короткого перерыва еще в день атаки.

Интересно! Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% из-за опасений относительно поставок.

Напомним, эта украинская атака стала самой разрушительной, повредив два причала. На "Новороссийск" приходится около пятой части российского экспорта нефти, поэтому длительное блокирование порта заставило бы закрыть скважины в Западной Сибири.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан спрогнозировал, что российско-украинская война может длиться еще три года. В частности, течение первых двух надо уничтожать энергетическую и нефтяную сферы врага. "Сырьевую страну можно уничтожить в течение определенного периода, ликвидируя ее ресурсы", – считает военный эксперт.

Что известно об ударе по России 14 ноября?